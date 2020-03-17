Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
17.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:58
FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mübariz Mansimov, Ekonomi
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