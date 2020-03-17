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Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

17.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:58
Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mübariz Mansimov, Ekonomi

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