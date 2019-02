Azeri kral kraliçe adayları

Büyük ilginin olduğu başvuruları tek tek inceleyen jüri elemelere kalan Azeri gençler arasından"3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"na katılacak olan kız, erkek iki finalisti belirledi. 21 yaşındaki Fezide Kurbanova ile 20 yaşındaki Mirzeağa Akunzade'yi kraliçe ve kral adayı olarak yarışmanın Azerbeycan finalistleri oldular.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek "3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 9 Nisan Salı günü İstanbul Wow Hotel Yeşilköy'de final gecesi yapılacak olan, Vizyon Production veBonart Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya Azerbaycan'dan katılacak olan finalistlerin belirlinmesi için jüri tarafından Bakü'de oldukça yoğun katılımlı elemeler yapıldı. Bakü Dubai İnternational Hotel'in salonunda yapılan elemelerinjüri başkanlığını Tamer Karadağlı yaparken Salih Güney, Wilma Elles, Can Nergis,ikinci yarışmanın kraliçesi Aslı Can, Av.Edip Önder, yarışmanın Azerbeycan Temsilcisi Vusala- Said Eyyübgızı, yönetmen Emil Babayev, Tural Azizov, modacı Gülnare Halilova, ve Azeri oyuncu Suğra Bağırzade yaptılar. Azeri gençlerin oldukça büyük ilgi gösterdikleri elemeler, önce fotoğraf seçmesi olarak yapıldı. Daha sonra seçilen adaylar jüri karşısında yüz yüze mülakat yaparak ter döktüler.

Azerbaycan'nın en iyileri seçildi…

Bakü'de yapılan elemelere Gence kentinden gelen ve jüri karışısına çıkan Azerbaycan Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi S.O.S. Çocuk Evi'nden yetişen 1.75 boyunda, 21 yaşındaki Fezide Kurbanova kızlarda birinci seçildi. Erkeklerde ise Azerbaycan Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi 1.80 boyunda 20 yaşındaki Mirzeağa Akunzade birinci seçilerek Azeri finalistler oldular. İki yetenekli Azeri genç 9 Nisan Salı günü İstanbul Wow Hotel Yeşilköy'deki final gecesine katılacaklar ve kral kraliçe olmak için büyük jüri karşısına çıkacaklar. Jüri üyeleri elemeler sonunda yaptıkları açıklamada "Azerbaycan kültür ve sanat dalında eğitimli gençlerin çok olduğu ve potansiyeli yüksek bir ülke" dediler. Elemelerde 19 yaşındaki Aydan Yeşildağ ile 23 yaşındaki Akund Efendiyar ise yedek finalist olarak seçildiler.

