Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı

23 yaşında olan ve Maria mahlasını da kullanan Mahbuba Mammadzada, sonunda bekaretini sattı. Genç model, yaklaşık 14 milyon Türk lirası veren alıcının, Tokyo'da yaşayan bir Japon siyasetçi olduğu açıklandı.

AĞUSTOS AYINDA SATIŞA KOYMUŞTU

Azerbeycanlı olan ünlü model, Mahbuba Mammadzada, Ağustos ayında bekâretini bu tarz işlemlerle tanınan bir internet sitesi üzerinden satışa koymuştu.

ZENGİN VE YAŞLI SEVGİLİ ARADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Almanya merkezli sitede, kendisine her ay 26 bin sterlin ödeyecek bir yaşlı ve zengin sevgili aradığını da ifade etmişti.

Modelin bekâretini satışa çıkardığı escort sitesi, verilen ücretin yüzde 20'sini komisyon olarak kesiyor.

ANNESİNİN GURUR DUYMASINI İSTİYOR

23 yaşındaki model, hedefinin annesine ABD'de bir ev almak olduğunu söylemişti. Mahbuba, "Annemin benimle gurur duymasını istiyorum" demişti.

İSTANBUL'DA PODYUMA ÇIKTI

Azeri model, Türkiye ve İtalya'da defilelerde yer aldı. Geçen sene başlarında İstanbul'da Paris Hilton'un podyuma çıktığı defilede yürüdü.