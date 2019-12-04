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Azeri sanatçıdan, Türkçe duygusal şarkı

Başarılı sanatçı Cavit Baba , ilk tekli çalışması İyi ki Doğdun Sevgilim şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.

04.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:40Azeri sanatçıdan, Türkçe duygusal şarkı

Kınay Production etiketiyle yayınladığı duygusal şarkı '' İyi ki Doğdun Sevgilim '' şarkısıen çok dinlenen müzik listeleridneyükselişini devam ettirirken dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor.

Aşkı Anlatan Klip Yayında !

En çok dinlenen müzik listelerine giren '' İyi ki Doğdun Sevgilim '' şarkısını romantik klibiyle taçlandıran Cavit Baba , 15 milyonluk klip platformu netd'de hızla yükselişini devam ettiriyor. İzmir'de çekilen şarkının klibi şarkıda anlatılan aşkı gözler önüne seriyor.

Her Dilden Şarkıların Olduğu AlbümMüjdesi!

İspanyolca , Latin Amerika tarzında şarkılarını seslendirirken aynı zamanda Türkçearabesk şarkıları da sesiyle süsleyen başarılı sanatçı, çok yakın zamanda yapacağı albümün müjdesini şimdiden verdi. Şimdiden albüm çalışmalarına başladığını ifade eden başarılı sanatçı, sevenlerine şimdiden farklı albümünün müjdesini verdi.


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Kaynak: Bültenler

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