Haberler » Güncel » Azeri şarkıcı Afyonkarahisar'da konser verdi - Haber

Azeri şarkıcı Afyonkarahisar'da konser verdi

Azeri sanatçı Sura İskenderli, Afyonkarahisar'da konser verdi.

29.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42
Azeri sanatçı Sura , Afyonkarahisar'da konser verdi.
İskenderli, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe küçük yaşlarda başladığını ancak şarkılarını son bir yılda yaptığını dile getirdi.
Gizemli bir insan olmadığını söyleyen genç şarkıcı, birçok projesini Azerbaycan'da yaptığından Türkiye'de de merak edildiğini kısa sürede popüler olduğunu söyledi.
İskenderli ayrıca, Türkiye'de şimdiye kadar 45 kez sahne aldığını yıl sonunda kadar da 50 konser vermeyi planladığını ifade ederek, "Bi daha yak" eseriyle internette "en çok arananlar listesi"nde yer aldığını belirtti.
"2020'de Zahidem türküsünü okuyacağım"
Merhum Neşet Ertaş'a olan ilgisini de dile getiren İskenderli, "En çok etkilendiğim bir türkü var. Onu daha okumadım. O da Neşet Ertaş'tan 'Zahidem' türküsü. 'Gönül Dağı' parçasını okudum ama en çok sevdiklerimi daha okumadım. İnşallah, onları da 2020 yılında yapacağım türkü çalışmasında okumayı istiyorum. Albümlerim de olacak. Bir tane yaptık. İnşallah, yakında hem Azerice hem de Türkçe bir albümüm olacak." dedi.
Azeri şarkıcı Afyonkarahisar'da konser verdi

İskenderli, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 Merzifon'da engelliye akülü araç hediye edildi
13:54 bekliyor"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak
13:54 Kırklareli'nde hırsızlık zanlısı 3 şüpheli gözaltına alındı
13:52 Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
13:48 Kadınlar şiddete karşı Alyazma Anıtı'nda toplandı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:55:38