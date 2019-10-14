Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından yayınladığı Türk askerine destek videosuyla gözleri yaşarttı. Azerin videoda "Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz." dedi.

"BİR HEDEFİMİZ VAR TURAN, KIZIL ELMA"

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türk askerine desteklerini ileterek, "Sizleri Bakü'den selamlıyorum. Diyeceksiniz ki gecenin bu vaktinde ne oldu da Diyeceğim ki tüm kalbimle son nefesime kadar Mehmetçiğimizi, Türk silahlı kuvvetlerimizi, Barış Pınarı Harekatımızı Türkiyemizi desteklemek istiyorum ve sesimizi duyurmak istiyorum. Görüyorsunuz, bayraklarımız yan yana Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir fark yoktur. Orası da bizim vatanımızdır, Azerbaycan'da bizim vatanımızdır. Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak ve tam desteğimizi Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz. İnşallah bir hedefimiz var 'Turan, Kızıl Elma." ifadelerini kullandı.