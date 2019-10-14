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Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik için, "Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak tam desteğimiz Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

14.10.2019 20:06

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından yayınladığı Türk askerine destek videosuyla gözleri yaşarttı. Azerin videoda "Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz." dedi.

"BİR HEDEFİMİZ VAR TURAN, KIZIL ELMA"

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türk askerine desteklerini ileterek, "Sizleri Bakü'den selamlıyorum. Diyeceksiniz ki gecenin bu vaktinde ne oldu da Diyeceğim ki tüm kalbimle son nefesime kadar Mehmetçiğimizi, Türk silahlı kuvvetlerimizi, Barış Pınarı Harekatımızı Türkiyemizi desteklemek istiyorum ve sesimizi duyurmak istiyorum. Görüyorsunuz, bayraklarımız yan yana Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir fark yoktur. Orası da bizim vatanımızdır, Azerbaycan'da bizim vatanımızdır. Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak ve tam desteğimizi Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz. İnşallah bir hedefimiz var 'Turan, Kızıl Elma." ifadelerini kullandı.

Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Magazin

YORUMLAR(9)
TEK YUREK:TURKUN OLMADIGI YER GUVEN VE ADALET OLMAZ TURK ORDUSU ALLAHIN ADALET KILICIDIR ALLAH DAIM VE MUZAFFER EYLESIN DAIM
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MSDS:Müthiş bir ses . .
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AD SOYAD:KIZIL ELMAYA!!
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ABDULREZZAK:Istikamet kızıl elma
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SON OSMANLİ:Ağzına saglik.. Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen Kimliğinde ay yıldız olup ama içinde hainlik taşıyan bir çok kisiliksizden daha adamsınız...
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KIZIL ELMA:HELAL OLSUN BACIM.İSTİKAMET KIZIL ELMA.
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İDRİS SOYLU:gonlune yuregine sağlık
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HUSEYİN BOZGEYİK:Böyle bi sanatcimiz olmadı bee yazıklar olsunn bu ülkenin ekmegini yiyiptee inkarr edenn sanatçılara...
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ERCAN ÜNAL:Teşekürler kardesim
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