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Azeri Ünlü sunucudan Elazığ'a destek

Bir dönem reyting rekorları kıran ekranların sevilen ikilisi Çağla Şikel ve Alişan'ın birlikte sundukları "Her Şey Dahil" programının formatı Azerbaycan'da da ilgi görüyor.

04.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:29Azeri Ünlü sunucudan Elazığ'a destek

Kardeş ülke 'ın en çok izlenen TV kanalı olan Hazar TV'de yayınlanan programın sunucusu Tarix Aliyev, 'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için kollarını sıvadığını canlı yayında açıkladı.

Azerbaycan'da milyonlarca kişi tarafından izlenen programında birlik, beraberlik ve destek çağrısında bulunan Aliyev, "Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerim. Bizler de böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Elazığ'da depremden etkilenen kardeşlerimize bizler de maddi ve erzak yardımı gönderdik. Herkesi, birlik olmaya davet ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun bu hareketi, Türk takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Azerbaycan, Elazığ, TV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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