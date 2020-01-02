Azerin kimdir? Azerbaycanlı sanatçı Azerin hayatı ve biyografisi!

"Çırpınırdın Karadeniz" türküsü ile milyonların tanıdığı Azerin, konuk olduğu programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kısa sürede gündem olan ve sosyal medyanın da dikkatini çeken Azerin, vatandaşların merak konusu oldu. Peki Azerin kimdir? Azerbaycanlı şarkıcı Azerin hayatı ve biyografisi! İşte Azerin hakkında merak edilenler…

AZERİN KİMİDİR?

Azerin, Bakü'de doğup büyümüş, Azeri bir ses sanatçısıdır. Ailesinin söylediğine göre müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış, daha 5 yaşında iken Azerbaycan Devlet Radyo programında şarkı söylemeye davet edilmiş ve böylece müzik onun tüm ileri kaderini belirlemiştir. Küçük yaşlarda devlet büyüklerinin karşısında defalarca sahne tecrübesi kazanan Azerin, 1985'te Moskova'da, 1986'da Gürcistan'da katıldığı uluslararası şarkı yarışmalarında derece kazanmıştır. 1990 yılında Müzik Akademisine girmiştir. 1994'te Türkiye'ye gelen sanatçı, burada da müzik ve sahne eğitimine devam etmiştir. Azerin ilk albümünü Kazakistan'da katıldığı ve yine dereceye girdiği "Asyanın Sesi" yarışmasından sonra çıkarmıştır.

AZERİN ALBÜMLERİ

"Azerin 1" 2001

"Çırpınırdın Karadeniz" 2003

"Azerin 2" 2006

"Yüreklerde biriz" 2015

Azerin

ÇIRPINIRDIN KARADENİZ SÖZLERİ

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da (Karabağ) asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da

asacağız

Azerin