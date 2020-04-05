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AZERTAC, AA'nın 100. yılını kutladı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

05.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:24
AZERTAC, AA'nın 100. yılını kutladı
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.
Aslanov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "bir millet, iki devlet" olan Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm kurumlarının olduğu gibi haber ajanslarının da sıkı iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.
Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de birbirinin yanında olduğunu ve desteklediğini hatırlatan Aslanov, "Bu bizim hem gurur hem de güç kaynağımızdır." ifadesini kullandı.
Aslanov, AA ve AZERTAC'ın üyesi oldukları uluslararası kuruluşlarda da birbirini tam desteklediğini ve omuz omuza yürüdüğünü belirterek, Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) başkanlık seçimlerinde AA'nın desteklerini unutmadıklarını, bundan dolayı bir daha teşekkür ettiğini bildirdi.
AA'nın kardeş Türkiye'nin 100 yıllık tarihine tanıklık ettiğini, bu zor ve şanlı dönemin tarihini her gün kayıtlara geçtiğini ifade eden Aslanov, şu değerlendirmelerde bulundu:
"AA, aynı zamanda kendisini güvenilir bir haber kaynağı olarak tanıtmayı başardı, uluslararası haber dünyasında kendine layık bir yer edindi. AA'nın 100. yılı, tüm Türk ve İslam dünyası için önemli bir olaydır ve bizi kalpten mutlu etmektedir. Bugün dünyada nüfuzu ile seçilen AA'nın asırlık gelişimi, tarihi mirası yansıtmanın yanı sıra yeni bir sayfanın açılmasının da habercisidir."
Aslanov, haber ajanslarının işinin takım işi olmasına, onların başarısının büyük oranla takımın profesyonelliği ve yöneticinin organizasyon becerisi ile bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Sizin yönetiminizde tüm zorlukların üstesinden gelebilen bir ekip kuruldu. Muhabirleriniz her zaman olayların merkezine, sıcak noktalara can atıyor, kalem ve kamerasını silaha dönüştürerek düşmanın fitne ve fesatlarına göğüs geriyor, ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğine katkınız en yüksek övgüyü hak ediyor."
İki kurum arasındaki ilişkilerin gelişerek yeni düzeye yükseleceğinden emin olduğunu vurgulayan Aslanov, Kazancı'nın şahsında tüm AA ailesini kutladığını ifade etti ve başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Kazancı, Türkiye, Güncel
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