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Azez'de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

27.08.2019 10:37 Azez'de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Halep iline bağlı Azez'in Kefr Kelbin köyünde bir yolcu minibüsünün geçtiği sırada bomba patladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Aralarında polisin de bulunduğu 11 kişiyi taşıyan minibüs, yolcularını işe götürürken patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların bazılarının ağır olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Kilis iline yakın Azez kenti 2012'den bu yana Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) elinde bulunuyor. - AZEZ

Azez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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