Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:06



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:06

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralıSuriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.Görüntü Dökümü--------Patlamanın olduğu alanYaralılar ve hasar gören yerlerGenel ve detay görüntülerHaber: Reşit ÇELEBİOĞLU - Kamera: KİLİS -DHA)==================