Azez'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 20 Yaralı

SURİYE'nin Azez
kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis
'e sevk edildi.
- Kilis
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:07