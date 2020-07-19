Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 100 yaralı

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kentinde bulunan Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi ise yaralandı.

19.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:20

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Siccu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez’de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 100 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Azez, Dünya, Haber
Yorumlar (7)
CAN DEP: Kimden gelirse gelsin kime yapilirsa yapilsin insanin canina malina kast eden bütün kötülükleri siddetle kiniyorum..
Cevap Yaz 1 0
KAHRAMAN KEDİ: ben bu konudaki düşüncemi söylemek istemiyorum
0 0
GÜL: Avrupa bunlari yazmaz ama yapanlari daima bagrina basar cünkü Türkiye düsmanlari diye, bildim bileli böyle
Cevap Yaz 0 1
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Haberler››Dünya››Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 100 yaralı - Haberler