Azez’de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 100 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Siccu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.