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Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

25.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:59Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)

KİLİS'in karşısında bulunan 'nin Halep kentine bağlı ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi, 3 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: DHA

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