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Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

25.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:45Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

Kilis'in karşısında bulunan 'nin Halep kentine bağlı ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: DHA

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