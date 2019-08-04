Haberler» 3. Sayfa» Haber

Azez'de bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde bu sabah bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleşti.

04.08.2019 11:47 Azez'de bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde bu sabah bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde, bu sabah bomba düzeneği yerleştirilmiş bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yerel kaynakların verdiği bilgilerde, sabah gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden kişinin sivil bir vatandaş olduğu açıklandı. İlk yardım ekipleri ve güvenlik güçleri patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilirken, yaralılar da tedavi amacıyla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı. - HALEP

Sabah, Azez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:27   Zeytin yüklü araç takla attı: 2'si ağır 7 yaralı
12:19   11 yaşındaki çocuk trafik kazasında öldü, 5 kişi de yaralandı
11:48   Başakşehir'de lüks villaya kaçak alkol operasyonu
11:47   Klima bakımı için arayarak dolandırdılar
11:47   Azez'de bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
11:43   Zeytin taşıyan araç takla attı: 2'si ağır 7 yaralı
11:37   Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması