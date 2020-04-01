Azez'de bulunan çadırları su bastı
Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilerin çadırlarını sel bastı.
01.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:10
Kilis 'in karşısında bulunan Azez ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilerin çadırlarını sel bastı.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısının karşısında bulunan Azez'de kırsalında çadırlarda yaşan Suriyelilerin çadırlarını sağanak yağmur nedeniyle su bastı. Çadırlardan oluşan kamplarda kalan Suriyeliler, çadırlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştılar. 10 binlerce sığınmacının kaldığı çadırlar sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
(İHA)
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısının karşısında bulunan Azez'de kırsalında çadırlarda yaşan Suriyelilerin çadırlarını sağanak yağmur nedeniyle su bastı. Çadırlardan oluşan kamplarda kalan Suriyeliler, çadırlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştılar. 10 binlerce sığınmacının kaldığı çadırlar sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
(İHA)
Kaynak: İHA