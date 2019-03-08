Azez'de Çatom Kuruluyor

Kaynak: İHA

GAP İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği işbirliği ile Suriye'nin Azez Bölgesi'nde açılması planlanan ÇATOM'a yönelik çalışmalar devam ediyor.Suriye'nin Halep -kentine bağlı Azez ilçesinde bir yandan mekansal düzenlemeler yapılırken, bir yandan da sosyal kalkınma alanında yapılması planlanan çalışmaları yürütecek Kilis ve Azez'de ekipler oluşturuldu. Azez'den gelen bayanlara İslambey ÇATOM tarafından, hizmet içi eğitimler verildi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimde görev alacak ilk Azez'li grup Kilis İslambey ÇATOM'da düzenlenen 5 günlük eğitici eğitimini tamamladı. Eğitime katılan gruba "Katılım Belgesi" programı düzenlendi. - KİLİS