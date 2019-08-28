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- Azez'de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

- Azez'de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandıAZEZ - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

28.08.2019 20:52
- Azez'de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı
AZEZ - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde 18 Ağustos günü Nedim El Örfi tabancayla vurularak öldürüldü. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk danışman polislerin yardımıyla düzenlenen operasyonda cinayet zanlısı Abdul Hakim El Örfi'yi yakaladı. İfadesi alınan Abdul Hakim El Örfi, suçunu itiraf etti. Zanlı, Azez Adliyesine sevk edildi.
- Azez'de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

Azez, Güncel

Kaynak: İHA

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