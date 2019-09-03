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Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi.

03.09.2019 18:17 Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki pazar alanında, yine bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler
-Panik anları



Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: DHA

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