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- Azez'de İkinci Patlama Oldu: 5 Yaralı

- Azez'de ikinci patlama oldu: 5 yaralıAZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.

04.09.2019 00:52
- Azez'de ikinci patlama oldu: 5 yaralı
AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'in ortasında bulunan Elyetama caminin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı .Olayda 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
Bugün öğlen saatlerde Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti, 11 kişi yaralanmıştı.
- Azez'de İkinci Patlama Oldu: 5 Yaralı

Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: İHA

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