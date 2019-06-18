Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 yaralı

Suriye
'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez
ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle bir ÖSO mensubu yaralandı.Kilis
'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin merkezinde ÖSO aracına yerleştirilen bomba, bir ÖSO mensubunun park halindeki aracı çalıştırmak istediği sırada patladı.
Saldırıda bir ÖSO mensubu yaralandı.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK
tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Azez'de 2 Haziran'da da YPG/PKK'nın saldırısında 14 sivil hayatını kaybetmişti.