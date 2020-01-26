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Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

26.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:07Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı
Suriye'nin Halep kentine bağlı ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1'i çocuk 9 Suriyeli 'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Azez Adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 Suriyeli hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kilis, Azez, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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