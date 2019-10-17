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Azez'de patlayıcı madde ele geçirildi

Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

17.10.2019 20:56
Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin desteğiyle icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Azez'de oluşturulan yerel polis gücü teşkilatınca, terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, İdlib bölgesinden Münbiç'e patlayıcı madde taşınacağı bilgisini alan Azez Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimi ekipleri, ilçe girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş halde bomba yapımında kullanılan yüklü miktarda patlayıcı madde buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Azez'de patlayıcı madde ele geçirildi

Azez, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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