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Azez'de PKK-PYD protesto edildi

Suriye'nin Halep Kentini bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD protesto edildi.

06.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:25Azez'de PKK-PYD protesto edildi
Suriye'nin Halep Kentini bağlı ilçesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD protesto edildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Azez Babul Selam Sınır kapısında toplanan çok sayıda Suriyeli, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına destek vererek, sivil vatandaşlara, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Haraketı ile Barış Pınar'ı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD yapılan bombalı saldırıları protesto ettiler. Ellerinde Suriye bayrakları taşılan Suriyeliler, uzun süre Esad, terör örgütü PKK/YPG/PYD aleyhine slogan atarak, Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduklarını ifade ettiler. - AZEZ

Azez, PKK,

Kaynak: İHA

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