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Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2)

MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

26.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:14Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2)

MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin 'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı" denildi.

ANKARA,



Azez, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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