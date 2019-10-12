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Azez'de şehit düşen Yunus Mermer'in son görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olmadan önceki son videosu ortaya çıktı. Videoda Şehit Mermer'in anne, baba ve nişanlısına seslendiği anlar izleyenlerin yüreğini dağladı.

12.10.2019 09:41

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in Konya'daki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki şehidin babaevine gelen İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi baba Recep ile annesi Necla Mermer'e verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mermer'in şehadet haberinin ardından şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı. Piyade Uzman Onbaşı Mermer'in çektiği videoda söyledikleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Görüntülerde "Anne, baba. Hepinizi çok özledim" diyen Mermer, "Bu videoyu Buse'ye de atın. Buse, aşkım seni çok seviyorum" diyerek sözlerini noktalıyor.

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Mermer'in, kılınacak cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'ndaki Konya Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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Azez'de şehit düşen Yunus Mermer'in son görüntüleri ortaya çıktı

Yunus Mermer, Suriye, Azez, Güncel

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