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Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrol ettiği Tel Rıfat'tan TSK'ya ait Azez'deki üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 askerimiz yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.10.2019 09:28

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile operasyon gerçekleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.

5 ASKER YARALANDI

Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı

Azez, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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