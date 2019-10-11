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Azez'de üs bölgesine havanlı saldırı: 2 şehit

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

11.10.2019 17:50Azez'de üs bölgesine havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanına getirildi.
Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 23. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.
Şehitler, buradaki törenin ardından memleketleri Konya ve Bilecik'e uğurlandı.
Şehit Abdulhamit Bilgen'in dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Azez, Güncel

Kaynak: AA

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