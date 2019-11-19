Haberler » Güncel » Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı - Haber

Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de YPGPKK'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralıSuriye, (DHA)- Terör örgütü YPGPKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.

19.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:53
'de YPGPKK'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı
Suriye, (DHA)- Terör örgütü YPGPKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.
Terör örgütü YPGPKK tarafından, Azez ve çevresinde çok sayıda topçu saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, topçu ateşinin bir hastaneyi de hedef aldığı ve çok sayıda dükkanın da hasar gördüğü duyuruldu.
Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı

Azez, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 Eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
20:28 Çankırı-binali yıldırım, çankırı'da cenaze namazına katıldı
20:26 TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
20:26 ABD'de okuyan yabancı öğrenci sayısında rekor
20:25 Siyanür, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:29:14