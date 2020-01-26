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Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.

26.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:32
Suriye'nin Halep kentine bağlı ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, 'te tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ölmüş, 15 sivil yaralanmıştı.
Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Kilis, Azez, Güncel

Kaynak: AA


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