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Azez'deki mülteci kamplarında yaşayan 800 aileye sahur paketi

Suriye'nin Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan 800 aileye sahur paketi dağıtıldı.

27.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:03
Azez'deki mülteci kamplarında yaşayan 800 aileye sahur paketi
Suriye'nin Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan 800 aileye sahur paketi dağıtıldı.

Dünya genelinde Müslümanlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan'ı evlerinde geçiriyor. Kilis'in karşısında bulunan Suriye'deki kamplarda ise sahur ve iftarlar çadırlarda yapılıyor. Suriye'de son 9 yıldır iftar programlarını düzenlediklerini ifade eden İHH Babuselam Sorumlusu Hasan Aksoy, "Suriye savaşında 10. Ramazan'ını yaşayan Suriye halkını bu sene de unutmadık. Şu an Azez kırsalında kamplarda yaşayan yetim ve engelli aileler başta olmak üzere İdlib'den bu bölgelere göç eden aileler için sahur paketi hazırladık" dedi.

Kahvaltılık malzemeden oluşan paketlerinden yaklaşık 4 bin kişinin istifade edeceğini söyleyen Aksoy, "Covid-19 nedeniyle toplu iftar ve dağıtımlar gerçekleştirmiyoruz. Paketleri çadırlara tek tek teslim etmeye gayret ediyoruz. Bu sene de mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Bizlere yardımlarını yollayan tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - AZEZ

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Azez, Güncel, Haber
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