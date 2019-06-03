Azez'deki terör saldırısı

Suriye- Türkiye
sınırındaki Halep'e bağlı Azez
ilçesindeki bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis
'te tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
112 Acil Servis
ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Azez
Kaynak: AA
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