Azez'deki terör saldırısı

Suriye
'nin Azez
ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt
'un naaşı Hatay
'a getirildi. Gaziantep
'ten askeri helikopterle Osmaniye
'ye götürülen şehit Kurt'un cenazesi, buradan da kara yoluyla Hatay'ın Dörtyol
ilçesine getirildi.
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Tugay Komutanlığı'na bağlı tören mangasının karşıladığı şehidin naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kurt'un naaşının, yarın düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık
mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Güncel