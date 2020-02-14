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Azez halkından rejim karşıtı protesto

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yaşayanlar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

14.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:05Azez halkından rejim karşıtı protesto
'nin kuzeyindeki ilçesinde yaşayanlar Esad rejimi ve 'nın saldırılarını protesto etti.

Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalında Esad rejimi ve Rusya'nın düzenlediği saldırılar devam ediyor. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarından korkan siviller Azez'de cuma namazından sonra Esad rejimini ve Rus savaş uçaklarının saldırılarını protesto etti. Esad rejimi karşıtı sloganlar atan ve pankartlar taşıyan halk saldırıların durdurulmasını istedi. İlçe merkezinde toplanan göstericiler, Esad rejiminin bölgeden ayrılmasını talep etti. Göstericiler, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na, Suriye halkı için güvenli bir bölge oluşturma çabalarından dolayı teşekkür etti.

Eyleme katılan Ömer Fad, "Türkiye bize her zaman yardım etti. Bugün sokaklara çıktık. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun siviller için başlattığı operasyonların devamını istiyoruz. Rusya ve İran'dan destek alan Esad rejiminin saldırılarına artık bir tepki gösterilmeli. Her gün siviller ölüyor ve yerinden ediliyor" ifadesini kullandı. - AZEZ

Suriye, Rusya, Azez, Güncel

Kaynak: İHA

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