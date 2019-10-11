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Azez şehitleri memleketlerine uğurlandı

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman...

11.10.2019 21:26
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Derya Bakbak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.
Şehit Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi memleketi Konya'ya, Şehit Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Azez şehitleri memleketlerine uğurlandı

Yunus Mermer, Azez, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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