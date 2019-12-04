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Azil oturumu Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, dün yayımlanan azil soruşturması raporundan sonra konu ile ilgili ilk duruşma görülmeye başlandı.

04.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:56Azil oturumu Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, dün yayımlanan azil soruşturması raporundan sonra konu ile ilgili ilk duruşma görülmeye başlandı. Raporda, Başkan Trump'ın kişisel ve siyasi çıkarları için kendi makamını kötüye kullandığı ifadeleri yer almıştı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, dün yayımlanan azil soruşturması raporunun ardından ilk duruşmasını bugün gerçekleştirmeye başladı. Bugünkü oturumda Başkan Trump'a yöneltilen suçlamalarının azil kararına gerek olup olmadığı ile ilgili dört hukuk profesörü görüş bildirecek. Görüş bildiriminin ardından azil başvurusu Adalet Komisyonu'nda kabul edilirse, başvuru Demokratların güçlü olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi'nden geçerse daha sonra oylanmak üzere Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Senato'ya gidecek.

'ŞAKA GİBİ BİR RAPOR'

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün onaylanan rapor hakkında 'şaka' ifadesini kullandı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, "Rapor, hiçbir şey ifade etmiyor. Bu soruşturma, Cumhuriyetçilerin kenetlenmesine sebep oluyor. Demokratlar bu ülkeyi sevmiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adalet Komisyonu'ndaki oturumdan görüntüler



Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

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