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Azil soruşturmasının ilk oturumu tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasının halka açık ilk oturumu gerçekleştirildi.

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:00Azil soruşturmasının ilk oturumu tamamlandı
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasının halka açık ilk oturumu gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik başlatılan azil soruşturmasının halka açık yapılan ilk oturumu tamamlandı. ABD'nin Büyükelçiliğini vekaleten yürüten Bill Taylor ve Avrupa ilişkileri konusunda Bakan Yardımcısı George Kent, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu önünde ifade verdi.
Mecliste bulunan Demokratlar, Trump'a karşı suçlamalarını Taylor ve Kent'in tanıklığı ile kuvvetlendirirken, Cumhuriyetçiler Taylor ve Kent'in Trump ile direk bir iletişimlerinin olmadığını savundu.
İfadesinde kendi çalışanlarından birinin tanık olduğu bir telefon konuşmasını aktaran Taylor, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'in büyükelçilik çalışanı ile telefondayken Trump'a hitaben Ukrayna'nın soruşturmada ilerlemeye hazır olduğu bilgisini verdiğini öne sürdü.
Kent ise Trump'ın politik rakiplerine karşı "pislik bulma" girişiminde olduğunu ifade ederek, Trump'ın Ukrayna'da var olan yozlaşmaya karşı hareket etme tezinin doğru olmadığını söyledi.
Demokrat ve Cumhuriyetçi avukatların başlangıçta soruşturmaya liderlik ettiği oturumda Demokrat Avukat Daniel Goldman tanık ifadelerinden Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdaki gecikmenin nedenini öğrenmeye çalışırken, Cumhuriyetçi Avukat Steve Castor tanıkların ifadesini çürütmeye çalıştı.
Tanık ifadeleri sırasında öne çıkan isimlerden biri de Beyaz Saray Özel Kalemi Mick Mulvaney oldu. Mulvaney'in tanıklar tarafından askeri yardımın geciktirilmesi konusunda baş isimlerden biri olduğu söylenirken daha önce komite karşısında ifade vermesi çağrılarını reddeden Mulvaney'in rolü üzerinde Cumhuriyetçilerin araştırmanın arttırılması talebi ile sonuçlandı.
İlk gün oturumu Cumhuriyetçiler için faydalı gözükse de soruşturmanın büyüklüğü ve toplanan binlerce belge ve tanık ifadesinin bulunması konunun ABD halkına anlatılmasını zor kılıyor.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, ifade sürecini izlemediğini belirterek süreci "cadı avı" olarak nitelendirmişti.
Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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