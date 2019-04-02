Azim Kökten Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MANİSA ALAŞEHİR belediye başkan adayı olan Azim Kökten isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Azim Kökten isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MANİSA ALAŞEHİR adayı Azim Kökten kimdir? DP MANİSA ALAŞEHİR adayı Azim Kökten yüzde kaç oy aldı?

Azim Kökten Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MANİSA ALAŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Azim Kökten ALAŞEHİR ilçesinde % 0,96 oranında oy almıştır. ALAŞEHİR ilçesinde % 0,96 oranında oy olan Azim Kökten adlı DP adayı toplamda 634 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.