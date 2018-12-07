"Azim Varsa Engel Yok"

Program, Diyanet İşleri Başkanlığımızca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an'ı Kerim okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla "Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Dini Bilgiler Yarışmasının bu yılki birincisi olarak umre ödüllünü kazanan görme engelli Yunus Emre Selçuk tarafından okunan Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl koordinatörlerimiz Kevser Serap Eliaçık ve Yasin Bulut tarafından İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü'nün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi ve engelli kardeşlerimizin manen destek ve eğitime ihtiyacı konusunda farkındalığı anlatan sunumlar yaptılar.

Engelli annesi olmak konusu başlığında engelli annesi Cennet İncesu ve Figen Çam tarafından hayat tecrübelerini soru cevap eşliğinde anlattılar. Daha sonra Silver İşitme Engelli Kur'an Kursu öğrencilerinin hadis ve ilahi sunumu ile devam etti.Program İl Müftülüğümüz Engelliler Koordinatörü Yasin Bulut tarafından dua yapılması ile son buldu.

Düzenlenen programa İncesu İlçe Müftüsü Ali Bingül, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörleri Kevser Serap Eliaçık ve Yasin Bulut, Engelli kardeşlerimiz, aileleri ve İncesu halkı katıldı.