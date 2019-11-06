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Azınlıkta Kaldık'a İstanbul'da büyük ilgi

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, yoğun istek üzerine yine İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

06.11.2019 08:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:20Azınlıkta Kaldık'a İstanbul'da büyük ilgi

Kerki Solfej organizasyonuyla 9 Kasım Cumartesi TİM Show Center'da sahneye çıkacak olan Yücel anıları ve hikayeleriyle seyirciye keyifli bir akşam yaşatacak.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' seneler sonra yeniden güldürüyor. Yoğun istek üzerine 9 ve 16 Kasım'da İstanbul seyircisiyle buluşacak olan Uğur Yücel, seneler sonra yeniden sahnede olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor

İzleyenlerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergileyecek.


Uğur Yücel, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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