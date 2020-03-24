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Azitromisin nedir? Azitromisin maddesi nedir? Azitromisin koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? Aztromisin corona virüsün tedavisinde etkili mi?

Fransa'da doktorlar tarafından yapılan klinik corona virüs çalışmalarında Azitromisin verilen hastalarda iyileşme görüldüğü açıklandı. Azitromisin nedir? Azitromisin koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor?

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Azitromisin nedir? Azitromisin maddesi nedir? Azitromisin koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? Aztromisin corona virüsün tedavisinde etkili mi?

Corona virüs gün geçtikçe etkisini arttıyor ve salgının boyutları hepimizi korkutuyor. Tüm dünyada ilaç frimaları, laboratuvarlar ve akademisyenler koronavirüsüne karşı ilaç geliştirmek için seferber olmuş durumda. Yapılan bu çalışmalarla ilgili zaman zaman önemli haberler geliyor. Son olarak Fransa 'da doktorlar tarafından yapılan klinik corona virüs çalışmalarında Azitromisin verilen hastalarda iyileşme görüldüğü açıklandı. Peki Azitromisin nedir, ve koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor?

AZİTROMİSİN NEDİR?

Azitromisin, bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna orta kulak enfeksiyonları, strep boğaz, pnömoni, gezgin ishali ve diğer bazı bağırsak enfeksiyonları dahildir.Klamidya ve belsoğukluğu enfeksiyonları dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan bir dizi enfeksiyon için de kullanılabilir. Diğer ilaçlarla birlikte sıtma için de kullanılabilir. Günde bir kez ağızdan veya dozlarla intravenöz olarak alınabilir.

Azitromisin nedir? Azitromisin maddesi nedir? Azitromisin koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? Aztromisin corona virüsün tedavisinde etkili mi?
AZİTROMİSİN

AZİTROMİSİN CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE ETKİLİ BİR İLAÇ MI?

Fransa'daki doktorlar ve uzmanlar tarafından yapılan klinik araştırmalara göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı, koronvirüs hastalarının %100'ünü 6 günlük tedavide iyileştirdiği iddia edildi.

Corona virüs hastalarına semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi çeşitli bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan ilaç olan azitromisin verildi.

Kalan 16 hastaya ise kontrol etmek amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonunda, hidroksiklorokin ve azitromisin karışımı verilen hastaların arasında Kovid-19 taşımaya devam eden vaka yüzdesi %5'ten daha azalmaya başlamıştır.

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Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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