Aziz Behich, Fenerbahçe'ye Haber Yolladı!

Transferde önceliği orta saha ve forvet takviyesine veren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. Sezon başında 1.5 milyon euro'ya Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan 28 yaşındaki Aziz Behich'in menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber yolladığı bildirildi.

Hollanda ekibinde kulübeden kurtulamayan Avustralyalı sol bekin, F.Bahçe'ye gelmek istediğini iletip "Beni isterseniz seve seve gelirim. Bonservis konusunda her türlü kolaylık için PSV yönetimiyle konuşmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi. Aziz'in ismi sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

70 DAKİKA OYNADI

Hollanda ligi Eredivisie'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkıp sadece 70 dakika şans bulabilen 1.70 boyundaki futbolcu, söz konusu maçlarda oyuna sonradan dahil oldu. PSV ile 2022'ye kadar kontratı olan Behich, Bursaspor'da 144 maçta 6 gol, 8 asist üretmişti.

(Sabah)