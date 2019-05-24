24.05.2019 18:23
»»

Başakşehir'in Yeni Transferi Aziz Behich, Alanyaspor Maçını Tribünden İzledi!

Başakşehir'in Hollanda ekibi PSV Eindhevon'dan kadrosuna kattığı Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Aziz Behich'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.

COMOLLİ DE TRİBÜNDE

Öte yandan tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.

Başakşehir'in Yeni Transferi Aziz Behich, Alanyaspor Maçını Tribünden İzledi! Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Aziz Behich, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
BASİT BİR SORU: Süper Lig ikincisi ve Şampiyonlar Ligine gidecek takımın son maçında biletli seyirci sayısı ne kadar ? Taraftarsız takım gören yabancılar, ligimizde normal rekabet koşullarının oluşmadığını anlayacaklar. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz