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Aziz'e böyle kurtarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

25.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:55
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve Azize Çelik'in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.
(İHA)
Aziz'e böyle kurtarıldı

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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