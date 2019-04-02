Aziz Karaca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL BAĞCILAR belediye başkan adayı olan Aziz Karaca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde toplam 12 aday ile yarışan Aziz Karaca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL BAĞCILAR adayı Aziz Karaca kimdir? BTP İSTANBUL BAĞCILAR adayı Aziz Karaca yüzde kaç oy aldı?

Aziz Karaca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL BAĞCILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Aziz Karaca BAĞCILAR ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. BAĞCILAR ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Aziz Karaca adlı BTP adayı toplamda 1.279 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.