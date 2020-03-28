Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Vefa Sosyal Destek yardım hareketine katıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan yardım hareketine, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da katıldı.

28.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:14
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Vefa Sosyal Destek yardım hareketine katıldı
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan yardım hareketine, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da katıldı.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yaptıkları yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.
Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan bu yardım hareketine, 425 yıldır hizmet veren Üsküdar merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da katıldı.
İstanbul'da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan ayni yardımları ve nakdi destekleri ulaştıran Vakıf, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik yardımlarını artırma kararı aldı.

Vakıf bu kapsamda hastalığın yayılmaması amacıyla devletin yaptığı çağrıya uyarak evlerinden çıkamayanların gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha uzmanları ve gönüllüleriyle market alışverişlerini gerçekleştiriyor.
Yardımların koordinasyonu noktasında kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı hareket eden Vakıf, hayırsever vatandaşları Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarına katkı vermeye çağırdı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Vefa Sosyal Destek yardım hareketine katıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için çağrıda bulundu Haberler
Hükümete, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için çağrıda bulundu
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Osmangazi'de 200 bin konteyner ilaçlanıyor - Haber 14:16: Bodrum sahilleri sessizliğe büründü - Haber 14:16: Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Haber 14:16: Aydın'da davul zurnayla eğlence yapan 8 kişiye 392'şer lira ceza - Haber 14:15: AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler