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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İdlib ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardım ulaştırıyor.

25.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32 Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardım ulaştırıyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla İdlib ile Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla "Rahmet Pınarı Ol" temasıyla kampanya başlatıldı.
Bu kapsamda, toplanan yardımlarla kışa imkansızlıklar içerisinde giren savaş mağdurlarına gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırılırken barınma, ısınma, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlar da karşılanıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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