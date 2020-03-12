Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu
Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya'da tiyatroseverlerle buluştu.
12.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:23
Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya 'da tiyatroseverlerle buluştu.
Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteri Çankayalılardan tam not aldı.
Aziz Nesin'in bakış açısıyla günümüz olaylarının sahnelendiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA
Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteri Çankayalılardan tam not aldı.
Aziz Nesin'in bakış açısıyla günümüz olaylarının sahnelendiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Levent Üzümcü, Aziz Nesin, Çankaya, Güncel
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