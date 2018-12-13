13 Aralık 2018, 23:11
»»

Aziz Yıldırım'a Kalp Operasyonu Yapılacağı İddia Edildi

Yorumcu Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu, stent ile sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatı olacağını belirtti.

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu belirten Niğdelioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş. Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum."

Aziz Yıldırım
13 Aralık 2018 Perşembe 23:11



YORUMLAR (14)
RİZELİ: Rizeli seni seviyor gedekar başkan.adamsin
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MUSTI: Sayin baskan fenerbahceliler yinede senin yerini ariyor Allahtan sifa diliyorum sayin Baskan
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
TEKNE-ALEMCİSİ: yahudi ali adami kanser etti
Yayından Kaldır
4 8
Cevap yaz
YUNUS BÜYÜK BAYRAM: Efsane başkan Allah hayırlı şifalar versin
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
BÜNYAMİN ÜNAL : Allah şifa versin inşallah düzelir
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın