Aziz Yıldırım'a Kalp Operasyonu Yapılacağı İddia Edildi

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu belirten Niğdelioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş. Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum."
Aziz Yıldırım
13 Aralık 2018 Perşembe 23:11